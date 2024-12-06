損害保険に関する知識を深めてもらおうと、岡山県倉敷市の作陽高校で保険会社による特別授業が行われました。 【写真を見る】「損害保険に関する知識を深めて」三井住友海上火災保険が高校で出前特別授業将来のリスクへの備えを【岡山】 特別授業は、「三井住友海上火災保険」が将来に活かしてもらおうと全国の高校で開いているものです。 生徒たちはまず、生活の中にはどんなリスクが潜んでいるかグループで議論しまし