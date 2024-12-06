先日、韓国では「非常戒厳」が一時宣言されました。岡山県と友好交流協定を結ぶ韓国の慶尚南道が、今月予定していた岡山県への訪問団の派遣を中止すると、県へ連絡があったことが分かりました。 【写真を見る】「非常戒厳」で混乱の韓国・慶尚南道岡山県への訪問団派遣中止を連絡友好交流協定15周年の節目の年に【岡山】 岡山県によりますと、きのう（5日）、慶尚南道）側から「韓国がこういう状況なので岡山県への表敬訪問