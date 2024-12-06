■「メガネ美人な美月」「思わずドキッとビジュ強すぎです」（CanCam編集部） 【写真】山下美月のビジュ強すぎメガネショット CanCam公式Instagramにて、山下美月のメガネショットが公開された。11月22日に発売されたCanCam1月号の「ここぞ！の時短には、メガネとリップが最強説」企画に山下は登場している。 「メガネ美人な美月」「思わずドキッとビジュ強すぎです」 とのコメントつきで投稿された写真は細フレーム