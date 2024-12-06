12月6日、女優で歌手の中山美穂さんが、東京都内の自宅で亡くなったことが発表された。享年54。「中山さんは6日の正午に、第一発見者から110番通報があり、警察が駆けつけたところ、自宅の浴槽で亡くなっているのが見つかったと、複数のメディアが報じています。亡くなる前日の5日にはInstagramも更新していたため、動揺が広がっています」（芸能記者）1985年、TBS系ドラマ『毎度おさわがせします』で女優デビューした中山さん