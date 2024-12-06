【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「全員の根幹に『7人なら大丈夫』という気持ちがあると思います」 IMP.が、12月9日発売の『AERA12月16日増大号』（朝日新聞出版）の表紙とインタビューページに初登場する。 今年デビュー2年目に突入したIMP.。ただ、10年程度の下積み時代を含めると、メンバー7人は長い時間と分厚い経験をともにしている。 インタビューでは「7人で乗り越えられない