富樫勇樹選手や渡邊雄太選手擁する千葉ジェッツが6日、ジョナサン・ウィリアムズ選手の加入を発表しました。ウィリアムズ選手はアメリカ出身の29歳。身長2メートル6センチ、体重94キロ、ポジションはパワーフォワードとセンターです。18-19シーズンはレイカーズで活動。NBAプレーヤーとして活躍している八村塁選手とはゴンザガ大学時代の元チームメート。その後、トルコやイタリアのリーグへ移籍し、22-23年に日本のファイティング