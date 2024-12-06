大谷翔平選手の偽のユニホームを販売目的で所持していたなどとして、照明販売の会社とその代表取締役が書類送検されました。警察によりますと、書類送検された照明器具を販売する「ルミーテック株式会社」と代表取締役の男性は、今年2月から3月にかけて、メジャーリーグのロゴが印刷された偽のタオルなど3点を販売したほか、大谷翔平選手の偽のユニホームなど35点を販売する目的で所持した商標法違反の疑いが持たれています。男性