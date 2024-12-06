知って得する話題の現象やニュースをお届けするコーナー「しってる？」。6日は、「真夜中の猫探し」の話題です。この“真夜中の猫探し”は、スキマバイトの募集サイトに掲載された文言で、闇バイトの募集では？と言われているんです。今話題のスキマバイトですが、その広がりと、どう気を付けて利用したらいいのか取材しました。東京・新宿にオープンしたとある飲食店。普通のお店とは大きく違うところがあります。メニュー表の値