防衛力強化のための増税を先送りした場合、2027年度の財源不足が3000億円程度になると政府が試算していることがわかりました。【映像】自衛隊観閲式の様子政府は防衛力強化の財源として、法人税、たばこ税、所得税の増税で「2027年度に1兆円強を確保する」ことを決めています。しかし、増税の開始時期の決定を2025年末に先送りした場合、法人税、たばこ税の増税は2027年4月から、所得税は2027年1月からとなり、2027年度に確保