岡山電気軌道（岡山市）は５日、路面電車と路線バスの両方を運転する職種「二刀流乗務社員」を新設すると発表した。収入アップとやりがいを求める挑戦者を全国から募るのが狙いで、１２日から１期生の応募を受け付ける。同社によると、全国初の取り組みという。岡山市中区の同社で行われた記者会見で、大林玲嗣・自動車事業本部長がはかま姿で両手に刀を持った侍に扮（ふん）して登場。大林本部長は「プロドライバーはヒーロー