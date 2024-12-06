きょう、東京都内の自宅で亡くなった歌手で俳優の中山美穂さんについて、浴槽の中で座った状態で倒れていたことが分かりました。きょう正午過ぎ、東京・渋谷区の自宅で歌手で俳優の中山美穂さんが亡くなっているのが見つかりました。中山さんはきょう予定されていたコンサートのため午前9時ごろに関係者と品川駅で待ち合わせをしていましたが、連絡がつかなかったことから、事務所関係者が自宅を訪れたところ、自宅には鍵がかかっ