俳優・鈴木亮平（41）の喜びの報告に、様々な芸能人やファンから祝福の声が寄せられた。【映像】鈴木亮平の20kg減量・30kg増量した姿（複数カット）ストイックな役作りで、体形や表情の激変ぶりがたびたび話題になる鈴木。2015年に放送されたTBS系ドラマ『天皇の料理番』では、病に冒された人物を演じるため、20kg減量し、漫画『俺物語！！』の実写版映画では、主人公のビジュアルを再現するため、30kg増量していた。2024年3