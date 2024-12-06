海事博物館で「エルトゥールル号」の展示を見られる秋篠宮ご夫妻＝6日、トルコ・イスタンブール（代表撮影・共同）【イスタンブール共同】トルコを公式訪問中の秋篠宮ご夫妻は6日午前（日本時間同日午後）、イスタンブールの海事博物館を視察された。外交関係樹立100周年を迎えた日本とトルコの友好関係構築のきっかけとなったトルコ軍艦沈没事故に関する展示を見て回り、歴史を学んだ。1890年に和歌山県串本町沖で起きたオス