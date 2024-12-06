実証実験の開始に先立ち、京王井の頭線での商品配送を実演する担当者＝6日午前、東京都武蔵野市の吉祥寺駅コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパンは6日、京王電鉄グループと共同で、商品を電車で配送する実証実験を10日から始めると発表した。トラック物流の人手不足に対応するほか、二酸化炭素（CO2）排出削減の効果も見込む。順調に進めば、将来的に他の鉄道会社と組んで鉄道配送をすることも検討しているという。今回