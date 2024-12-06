押収された偽のユニホームなど＝6日、神奈川県警栄署神奈川県警は6日、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の偽ユニホームを販売するなどしたとして、商標法違反（商標権侵害）の疑いで、横浜市港北区のインターネット販売代表取締役の男性（78）＝川崎市＝と、同社を書類送検した。「厳重処分」の意見を付けたという。県警によると、男性は「飛ぶように売れる」という趣旨の説明をしている。中国から仕入れ、昨年1月〜今年3