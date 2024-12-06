ダークチョコの摂取と２型糖尿病のリスク低減との関連を示唆する研究結果が発表された/Dulin/RooM RF/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）ダークチョコレートのかけらを週に５個以上食べれば、生活習慣病とされる２型糖尿病のリスクが２１％低減するとの研究結果が報告された。米ハーバード公衆衛生大学院の博士課程で栄養学を研究する学生らのチームが４日、英医学誌ＢＭＵに発表した。チームは白人の成人から４年ごとに２