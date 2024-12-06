「DAS IST SAPPORO／Danke,Mischa」タオルマフラーを札幌スタッフが掲げる北海道コンサドーレ札幌は今シーズン最終節を残し、J2リーグ降格が決定した。6日のトレーニング前にはミハイロ・ペトロヴィッチ監督を出迎えるスタッフの粋な姿があり、「もう泣いた」「寂しいな」といったファンの声が届いている。J1リーグ第37節。札幌は試合前日の他会場結果を受けて降格が確定する。12月1日のサンフレッチェ広島戦（1-5）後にペトロ