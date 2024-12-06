6日、FNNが向かったのは日本一の豪雪地帯といわれる青森県の温泉地、酸ヶ湯。雪が降り積もり道路は真っ白です。駐車場の車には雪がこんもり積もっていて、観光客が車の屋根から雪を下ろす様子も見られました。観光客は「（Q.どれくらい止めていた？）2時間くらい。（Q.たった2時間でこんなに積もった？）帰るのがちょっと怖い」「雪が降り出したと思ったら、あっという間に。ロープウェーに乗る予定だったが、きょう動いてなくて」