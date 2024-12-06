大分空港に設置された足湯に6日から大分県国東市特産のオリーブが浮かべられ、利用客を癒やしています。 【写真を見る】大分空港に「オリーブ足湯」登場旅の疲れ癒す この取り組みは市と生産者らでつくる協議会が国東オリーブの魅力を広く知ってもらおうと4年前から毎年この時期に開催しています。訪れた人たちはオリーブの葉を珍しそうに見入りながら足湯に浸かり、旅の疲れを癒していました。 （利