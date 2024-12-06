大阪市中央区のビルで9月、トレーディングカード（トレカ）約470万円分を脅し取るなどしたとして、大阪府警は6日、被害を受けたトレカ販売会社の元従業員で自営業の内田純平容疑者（31）=同市住吉区大領4丁目=ら男5人を恐喝などの疑いで逮捕したと発表した。認否は明らかにしていない。捜査1課によると、5人は9月9日午前3時半ごろ、同市中央区島之内1丁目のビル内で、ライブ配信でトレカを販売していた男性従業員（29）に刃物