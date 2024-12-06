卒園の記念品にしてもらおうと、大分市のごとう幼稚園の園児が茶碗づくりに挑戦しました。 【写真を見る】幼稚園児が茶碗づくりに挑戦大分 6日は来年3月に卒園を控えた5歳児およそ60人が、焼きものを作る施設がある大分市の楊志館高校を訪れました。子どもたちは粘土をこねて丸くしたあと、ろくろを回しながら薄くのばし、形を整えました。 ほとんどの園児が陶芸をするのは初めてということで、粘土の感触を楽しみながら世界