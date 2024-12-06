物価の上昇分を差し引いた働き手1人あたりの10月の「実質賃金」は、前年同月比0.0%で横ばいだった。最低賃金（時給）の改定もあって3カ月ぶりにマイナスから脱したが、プラスには届かなかった。【画像】賃上げ目標、過去最高の水準相次ぐ厚生労働省が6日、10月分の毎月勤労統計調査（速報）として発表した。労働者が実際に受け取る「名目賃金」にあたる現金給与総額は2.6%増の29万3401円で、34カ月連続プラスだった。このうち