JR東日本は6日、2026年3月からの平均7.1%の運賃値上げを国土交通省に申請した。認可されれば、山手線内の切符の最高運賃は280円から350円となる。消費税の導入や税率引き上げ、バリアフリー料金の上乗せを除けば、運賃改定は1987年の会社発足以来初めて。普通運賃は7.8%値上げする。定期は通勤が一部の割引率を引き下げて12.0%、通学は4.9%の値上げになる。また、4種類ある運賃体系のうち、首都圏の一部区間で割安となる「山