Ｆ１のＲＢに所属するリアム・ローソン（２２）が親チーム・レッドブルへの昇格について言及した。レッドブルからセルジオ・ペレスが退く見通しとなっていることで、ローソンは同僚の角田裕毅（２４）とともに昇格候補となっている。Ｆ１メディア「Ｆ１―Ｇａｔｅ・ｃｏｍ」によると、今季最終戦のアブダビ・グランプリ（ＧＰ＝８日決勝）を控え、ローソンはレッドブルのシートを担当する準備ができているかと問われ、こう答え