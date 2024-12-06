漫画家の倉田真由美氏が６日、Ｘを更新し、この日死去が判明した女優の中山美穂さんを追悼した。倉田氏は「十代の頃、中山美穂さんが好きだった。甘すぎず、ちょっとヤンチャな雰囲気もあって。同世代の友だちにもファンは多く、男性人気は勿論だが女性人気も高かった」と振り返った。続けて「数年前私が大竹まことさんのラジオに週一で出ていた時、大竹さんに『今まで会った女優さんで誰が印象に残っていますか』と聞いた