お笑い芸人の小籔千豊が６日、関西テレビ「とれたてっ！」に出演。東京・渋谷区の自宅で、亡くなったことが分かった女優の中山美穂さん（享年５４）を追悼した。小藪は「本当にお若いし、すごい残念で急なことで本当にびっくりしてますけど、本当にただただ残念だし、びっくりですよね」と沈痛な面持ち。続けて「僕ら同じ世代で、いろんな作品とかいろんなお歌とかで楽しませていただいた方ですので、なんかこういうふうに知