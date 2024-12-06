レーシングドライバーにとって、人生を変えるレースというものが時折ある。今週末のアブダビGPは、何人かのドライバーにとって、そんなレースになるかもしれない。岩佐歩夢が第4戦日本GPに続いて2度目のFP1に出走するだけでなく、平川亮がマクラーレンでFP1デビューを飾る。さらには、レース2日後のルーキーテストでは岩佐が引き続きRBのマシンを、そして平川はトヨタ・ガズーレーシングが技術提携を結んだハースで1日フルに