競泳の２５メートルで行われる世界短水路選手権（１０日開幕、ブダペスト）に出場する日本代表が６日、出国前に羽田空港で取材に応じた。シニアで代表デビューとなる平泳ぎの深沢大和（東急）は「（ジャージーを）初めて着ました。すごい、うれしい。昨日みんなで集合して、いよいよこのチームで戦っていくんだと。ワクワクしています」と、胸を躍らせた。１０月の日本短水路選手権、男子２００メートル平泳ぎを制し、初の世界