国内最高層の商業ビル「ワン・シティ・センター」オフィス棟の高さは地上276mで国内最高層「ワン・シティ・センター」は、大型ショッピングモールが集まるサイアムエリアに新しく誕生した、オフィス棟と商業棟からなる超高層ビルです。ルーフトップバーをはじめ、レストランやカフェなどが入り、今後も話題の飲食店が続々オープン予定！ガーデン内はフォトスポットとしても人気ビルの周囲には、オブジェや水盤を配したガーデンが広