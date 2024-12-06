歌舞伎俳優の片岡愛之助が６日、自身のブログを更新。舞台「西遊記」で共演した中山美穂さんに触れ、「中山美穂さんのニュースが。いまはまだ信じられないです。信じたく無いです」と悲痛な思いをつづった。「西遊記」で愛之助は主人公の孫悟空、中山さんは牛魔王（松平健）の妻・鉄扇公主を演じていた。愛之助は先月、稽古で舞台装置と接触して「上顎（じょうがく）および鼻骨骨折」の大けがをして療養中。接触の状況につい