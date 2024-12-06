ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年は1年間を通して『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催その公開第一弾プログラム『名探偵コナン・ワールド』のアトラクションのビジュアルと、オリジナルストーリー、サブタイトルが公開されました。 ユニバー