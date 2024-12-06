12月5日放送の「AbemaPrime」にYouTuber・TikTokerの岸谷蘭丸（23）が生出演。“大物芸能人”の二世であることを初告白し、話題を呼んでいる。自身のYouTubeチャンネル「ユノキ帝国」では大学受験や海外留学、ファッションなど幅広いトピックの動画を配信している蘭丸。番組冒頭では、早稲田実業中等部を中退、アメリカの高校を飛び級卒業し、欧州の名門大学に次々と合格したという蘭丸の“ハイスペック”ぶりが紹介された。現在