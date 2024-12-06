来年３月１８日、１９日に東京ドームで開催される「ＭＬＢＴｏｋｙｏＳｅｒｉｅｓｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍ」カブス―ドジャース戦などのチケットが６日１８時に先行発売される。カブス―ドジャース戦開幕２連戦と、両軍と巨人＆阪神によるプレシーズンゲーム。マスターカード会員限定で、１試合につきチケット最大４枚を購入できる。受付は８日１８時まで。先着順のため、一瞬で売り切れる事が予