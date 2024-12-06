テクノエイド協会は、障害者に係る『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』を、東京都立産業貿易センター浜松町館(浜松町)にて令和6年12月10日(火)〜12日(木)の3日間開催します。 テクノエイド協会『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』  テクノエイド協会は、障害者に係る『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』を、東京都立産業貿易センター浜松町館(浜松町)にて令和6年12月10日(火)〜12日(木)の3日間開催。(