俳優で歌手の中山美穂さん（54）が死去したことが6日、わかった。突然のことでインターネット上は騒然としている。【写真】中山美穂さんと辻仁成さんの交際当時辻仁成がSNSにメッセージ投稿中山さんは東京都渋谷区の自宅で死亡しているのが見つかり、捜査関係者によると浴槽内で発見されたという。事件性はないとの情報もあるが、所属事務所は現時点ではなにもコメントを発表していない。そんななか、SNS上では、中山さんの