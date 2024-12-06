元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。兵庫県知事選で再選された斎藤元彦知事の〝権力者としての特徴〟について「自分の立場にかかわる権力行使について極めて法に杜撰」などと指摘し、その具体例を列挙した。 【写真】斎藤元彦氏 知事就任式に1200人 県職員から花束「知事、もう少し笑ってください！」呼びかけも硬い表情崩さず 橋下氏は「斎藤さんは政策を実行しているし、有