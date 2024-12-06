福岡管区気象台は6日、福岡県に今シーズン初めてとなる乾燥注意報を発表しました。乾燥注意報は、空気の乾燥により、火災や延焼などが発生する危険が大きいと予想される場合に発表されます。暖房器具など火を扱う機会が多くなるなか、火災への注意が必要です。