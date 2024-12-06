東京ディズニーシーのロストリバーデルタにある「ハンガーステージ」で公演されていた『ソング・オブ・ミラージュ』の終了が6日、発表された。同ステージでは、新たなエンターテイメントプログラム『ドリームス・テイク・フライト』が2025年7月16日よりスタートする。【動画】約7ヶ月で公演終了…『ソング・オブ・ミラージュ』ショーの模様を公開『ソング・オブ・ミラージュ』は、2019年7月より公演開始。ミッキーマウスやディ