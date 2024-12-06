スターバックスコーヒージャパンが、ストローの素材を「紙」から「植物由来のバイオマスプラスチック」に切り替えます。スターバックスは環境への配慮から2020年にプラスチック製のストローを廃止し、紙製に切り替えています。しかし、客から「飲んでいるうちにふやけてしまう」などの声があがっていたことなどから、バイオマスプラスチックに切り替えることを決めました。素材の切り替えは5年ぶりとなります。バイオマスプラスチ