J1鳥栖は6日、MF森谷賢太郎（36）が今シーズンをもって現役引退することを発表した。8日の磐田戦後に引退セレモニーを実施する。チームの発表を受け、森谷もコメントを発表。「2024シーズンをもちましてプロサッカー選手を引退することを決断しました」と報告し「サッカーは僕にたくさんのギフトを与えてくれました。仲間との出会い、人としての成長、自分を突き動かすエネルギー、優しさ、逞しさ、喜び、怒り、哀しみ、楽しみ