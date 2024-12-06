【ソウル聯合ニュース】韓国国防部は６日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が３日夜に非常戒厳を宣言した際に戒厳軍指揮官として国会と選挙管理委員会に兵力を投入した李鎮雨（イ・ジヌ）首都防衛司令官、郭種根（クァク・ジョングン）特殊戦司令官、呂寅兄（ヨ・インヒョン、いずれも陸軍中将）国軍防諜司令官の３人について職務停止とする決定を下したと発表した。国防部は、職務代理として首都防衛司令官にキム・ホボク陸