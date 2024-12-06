日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は6日、来年夏の参院選改選1人区での野党候補一本化に向けた「予備選」の素案を維新内部で作成する方針を示した。立憲民主党が連携に前向きだとして「素案を他の野党に提示し、実施に向けて議論していく」と府庁で記者団に述べた。候補者調整に関し、吉村氏や前原誠司共同代表は野党間の予備選による一本化を主張。立民の野田佳彦代表が5日のBS11番組で、予備選を巡り「一つのアイデ