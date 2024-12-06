ベリンジャー獲得へヤンキースが動向を伺っているとの報道があった(C)Getty Imagesヤンキースが、今永昇太や鈴木誠也が所属するカブスのコディ・ベリンジャーの獲得に向けて動向を伺っていると『MLB公式サイト』が報じた。【動画】MLB公式もクローズアップ！ 大谷の妻・真美子さんのガッツポーズシーン同サイトは、シカゴのラジオ局『670 The Score』のブルース・レバイン氏の報道に触れ、「ヤンキースは最近カブスにコディ・