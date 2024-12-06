エティハド航空は、アブダビ〜エル・アラメイン線を2025年7月17日に開設する。木・日曜の週2往復を運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス150席の計158席を備えた、エアバスA320型機を使用する。所要時間はアブダビ発が4時間15分、エル・アラメイン発が3時間50分。エル・アラメインは、エジプトの地中海北岸のリゾート地。美しいビーチや透明な海、豊かな歴史遺産で知られる。歴史都市のアレクサンドリアにも近い。