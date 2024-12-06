パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、イタリア紙『Repubblica』のインタビューに英語で対応し、人種差別について言及した。今年のアジアカップの際、SNS上で鈴木が差別の被害にあったのは周知のとおりだ。日本の守護神は「まず選手が絶対に容認してはいけない」と、人種差別との闘いに言及した。「仕事に関する批判はすべて受け入れる。でも、肉体的外見に対する侮辱は受け入れない。シンプルなことだ」【画像】華やか