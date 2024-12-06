藤原道長には、正室・倫子と側室・明子の間に計6人の娘がいたが、晩年に相次いで3人の娘を失うことになる。悲しみに暮れる中、自らが迎えた死も凄絶なものだった。平安文学研究者・山本淳子さんの著書『道長ものがたり 「我が世の望月」とは何だったのか――』（朝日新聞出版）より、一部を紹介する――。■1人の娘が死に、1人の娘が出産間際道長の明子腹の長女・寛子が息を引き取ったのは、万寿2（1025）年7月9日の暁方、寅の刻（