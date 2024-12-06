俳優の吉岡里帆（31）が6日、自身のインスタグラムを更新。“パンチが効いた”着物姿の撮影カットを公開した。【写真】「アヴァンギャルド!!」全4パターンの“斬新”着物ショット「遠藤リカさんのスタイリング光ってました」と紹介したのは、ファッションとして着物を楽しむ雑誌『KIMONOanne.』vol.6（TAC出版／7日発売）の撮り下ろしカット。吉岡は表紙・巻頭特集に登場し、パキっと鮮やかな着物で、やさしく力強く「花鳥風月