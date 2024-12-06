外交関係樹立100周年でトルコを公式訪問中の秋篠宮ご夫妻。訪問を通じて見えたのは、互いの“被災地支援”で支えあってきた強い絆でした。つい先ほど、秋篠宮ご夫妻が訪れたのはトルコ・イスタンブールにある「海事博物館」。ここには「日本とトルコの友好の原点」が展示されています。1890年、和歌山県沖で沈没したトルコの軍艦「エルトゥールル号」。海に投げ出されたトルコ人を助けるために懸命に救助を行った日本人の姿がいま