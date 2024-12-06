日本と中国の有識者らが今週、関係改善に向けた方策について議論を交わしました。民間団体「言論NPO」などが都内で開いたフォーラム。事前の世論調査では、中国での対日感情悪化も判明。結果を受けて中国の有識者からは、中国に関する報道が反中感情をあおっているとの主張も。中国外務省・程永華元副部長「（日本は）隣国を陥れたり、敵視する発言は控えるべきだ」北京大学・賈慶国教授「日本ではアメリカの影響なのか（中国の）