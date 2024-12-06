毎月、新たに発売されるビジネス書は約500冊。いったいどの本を読めばいいのか。読書家が集まる本の要約サービス「flier（フライヤー）」で、11月にアクセス数の多かったベスト20冊を、同サービスの編集部が紹介する――。写真＝iStock.com／BrianAJackson※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／BrianAJackson第1位：『一緒にいると楽しい人、疲れる人』（有川真由美著、PHP研究所）第2位：『「好き」を言語化する技術』（三宅